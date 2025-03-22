Washington Post опубликовала детали встреч Украины и РФ со Штатами в Саудовской Аравии
В сети появились подробности о том, как будут происходить переговоры США с российской и украинской делегациями, которые пройдут завтра и послезавтра в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает издание Washington Post.
Список тем, общая информация которых подавалась в СМИ на прошлой неделе:
- Россия и Украина будут участвовать в переговорах при посредничестве США, но не в прямых переговорах.
- Встреча с украинской делегацией запланирована на воскресенье 23 марта, а с россиянами на следующий день, в понедельник 24 марта.
- Дискуссии будут сосредоточены на прекращении огня в Черном море и по инфраструктуре. Однако полное прекращение огня, скорее всего, пока обсуждаться не будет.
- От России на переговорах будут присутствовать сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, от Украины — министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.
- Посредниками от США в переговорах будут Майкл Антон (представитель Госдепартамента) и помощники спецпредставителя президента США Кита Келлога.
Ранее мы писали о том, что журналисты узнали расписание переговоров команды США в Саудовской Аравии.