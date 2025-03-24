Только после полного прекращения огня между Россией и Украиной можно будет обсудить разногласия сторон и "что последует за этим, когда дело дойдёт до прочного мира".

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе краткого интервью в Белом доме.

"И единственное, что приведёт нас к этому, – это переговоры, которые ведутся, технические обсуждения, что проходят сейчас в Саудовской Аравии. Разговоры между президентами, манёвры, переговоры и дипломатические беседы. Это единственное, о чём мы думаем, когда говорим о следующем дне", – объяснила Брюс.

По словам представителя, в Эр-Рияде обсуждается мораторий на взаимные удары в Чёрном море.

"Цель – полностью восстановить мирную торговую деятельность в Чёрном море", – сказала Брюс.

Ранее в Офис президента сообщили, что Украина и США обсуждали прекращение ударов по портам.

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