Украина и США в ходе вчерашних переговоров в Саудовской Аравии обсуждали кроме прочего прекращение ударов по портам.

Об этом сообщает The Telegraph. Информацию подтверждает и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

По информации издания, речь шла о взаимном прекращении огня по портам.

"Мы не будем атаковать их (российские) объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши объекты, наши Херсонский и Николаевский порты, порты Большой Одессы", - сказал Лещенко.

Также выяснилось, что на встрече обсуждали прекращение ударов по другой инфраструктуре и судам.

Напомним, что перемирие в море нужно для возобновления зерновой сделки, о чем говорил советник президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц. При этом Соединенные Штаты сегодня продолжают вести переговоры об этом с Российской Федерацией.

Между тем западные СМИ пишут о том, что переговоры между США и Россией по поводу Черного моря вызывают у соседних стран НАТО опасения, что заключенная по их итогам сделка восстановит часть влияния Москвы в спорных водах и расширит оперативную зону российского военно-морского флота.