Переговоры между США и Россией по поводу Черного моря вызывают у соседних стран НАТО опасения, что заключенная по их итогам сделка восстановит часть влияния Москвы в спорных водах и расширит оперативную зону российского военно-морского флота.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на румынских и болгарских чиновников.

Ранее Украина с помощью морских дронов вытеснила российский флот из западной части Черного моря, однако теперь "ожидается, что любое соглашение будет выгодно Москве".

Белый дом и Кремль подтвердили, что сегодня на переговорах в Саудовской Аравии они обсудят прекращение огня на Черном море. В Москве также уточняли, что речь пойдет о возобновлении зерновой сделки.

Напомним, что Украине не была выгодна зерновая сделка, так как она ограничивала украинский морской экспорт только продовольствием и давала представителям РФ возможность контролировать грузы на судах, которые выходили из черноморских портов Украины. И когда после удара по крымскому мосту в июле 2023 года РФ вышла из зерновой сделки, Украина смогла в течение нескольких месяцев полностью разблокировать свой экспорт и импорт морским путем, причем без всякого контроля грузов со стороны России (как это произошло, мы подробно писали в отдельном материале).

При этом РФ регулярно наносит удары по портовой инфраструктуре Одесской области, а также по кораблям, которые стоят в портах.

Осенью Владимир Зеленский говорил, что с момента запуска черноморского морского коридора прошлым летом Россия поразила 312 объектов портовой инфраструктуры Украины и более 20 грузовых судов.