Власти РФ рассматривают переговоры с президентом США Дональдом Трампом как отдельное направление, не связанное с Украиной.

Об этом сообщает газета The New York Times после общения с высокопоставленными российскими дипломатами.

Заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы РФ Вячеслав Никонов заявил изданию, что Трамп и лидер РФ Владимир Путин разрабатывают "двустороннюю повестку дня", которая "не связана с Украиной".

"Украина идет своим чередом. Наступление продолжается. Я думаю, что для Путина отношения с Америкой важнее, чем вопрос конкретно Украины", - сказал Никонов.

В частности, РФ особенно заинтересована в том, чтобы США разрешили экспорт в РФ запасных частей для самолетов американского производства и восстановили прямые рейсы в Москву, сказал российский специалист по международным делам Александр Дынкин.

В свою очередь РФ может разрешить американским авиакомпаниям летать над Сибирью, что она запретила в 2022 году, а также исключить США из списка недружественных стран, что позволит американским компаниям вести бизнес в России.

Что касается Украины, то, как заявил директор Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федор Войтоловский, Россия будет искать "дорожную карту" для более широкого соглашения, прежде чем согласится на прекращение огня. Он также считает, что Россия может принять миротворческие силы ООН в Украине, если в их состав не будут входить войска из стран НАТО.

"Для России долгосрочная перспектива более ценна, чем тактическое прекращение огня. Мы можем прийти к модели, которая позволит России и США, России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферу интересов друг друга", - сказал Войтоловский, который входит в состав консультативных советов при МИД и Совбезе РФ.

"Что касается Украины, то Путин не демонстрирует признаков отказа от своих главных целей: гарантии того, что Украина никогда не вступит в НАТО, ограничения вооруженных сил Украины и определенного уровня влияния на внутреннюю политику Украины. Итог: Кремль, похоже, полон решимости получить как можно больше выгод из желания Трампа заключить мирное соглашение об Украине, даже если это замедляет переговоры. С точки зрения Москвы улучшение отношений с Вашингтоном является экономическим и геополитическим благом, которое может быть достигнуто, даже если российские ракеты продолжат обстреливать Украину", - делает вывод NYT.

Напомним, россияне утверждают, что никому не намерены передавать контроль над Запорожской АЭС.

Ранее в Сети появились подробности о том, как будут происходить переговоры США с российской и украинской делегациями в Саудовской Аравии.