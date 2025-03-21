Украина и Россия всего в шаге от прекращения боевых действий. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс в интервью "NewsNation Now", передает The Hill.

По ее словам, мир обещает быть "прочным".

"Мы всего в одном шаге от полного прекращения огня, и тогда мы сможем говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который смогут рассчитывать люди в Украине, России и во всём мире. Именно это Америка помогла обеспечить, и именно этим мы продолжаем заниматься каждый день. Мы никогда не были ближе к миру с этими двумя сторонами", - сказала Брюс.

Напомним, в понедельник запланированы параллельные переговоры США с Украиной и РФ.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что делегация Украины будет обсуждать с американцами детали предлагаемого перемирия в понедельник в Саудовской Аравии. По его словам, частичное перемирие, которое в настоящее время обговаривают, включает мораторий на обстрелы не только объектов энергетики, но и прочей гражданской инфраструктуры.