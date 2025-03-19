Если в рамках компромисса по перемирию Украина возьмет на себя обязательства, то мобилизацию остановят.

Так считает народный депутат Алексей Кучеренко.

Он прокомментировал заявление советника Офиса президента Михаила Подоляка о "красных линиях", в том числе о том, что мобилизация в случае перемирия не будет останавливаться.

"Компромисс не будет нравиться обеим сторонам... Но если Украина возьмет на себя обязательства и президент возьмет их на себя, то где там будет Миша Подоляк", – сказал нардеп.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что если удастся достигнуть договоренности о 30-дневном перемирии, Украина не должна прекращать в это время мобилизацию.

Напомним, что остановка мобилизации является одним из основных условий Путина к соглашению о перемирии.

Война в Украине идет 1120-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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