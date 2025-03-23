Силы обороны освободили населенный пункт Надия в Луганской области. Об этом сообщает Третья штурмовая бригада.

"Силами бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надия", - говорится в сообщении.

Общий объем освобожденных от врага территорий – три квадратных километра.

"Взятие Надии стоило противнику двух месяцев усилий и двух стертых в "ноль" механизированных полков – 752-го и 254-го 20-й армии РФ", – заявил командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Белецкий.

Напомним, в феврале ВСУ освободили село Песчаное в Донецкой области, что к юго-западу от Покровска.

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