Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявляет об освобождении и зачистке села Кругляковка на Купянском направлении.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

По его информации, операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября.

Отметим, что ранее ничего о захвате россиянами Кругляковки известно не было. Военный паблик Deep State неизменно относил это село к зоне контроля ВСУ. В последний раз он упоминал Кругляковку 22 сентября, сообщая, что россияне продвинулись в сторону села.

Кругляковка находится на берегу Оскола имеет важное значение для логистики украинской армии к югу от Купянска. Захват села позволил бы российским войскам рассечь украинскую группировку на левом берегу Оскола.

Между тем из Купянска Харьковской области объявили обязательную эвакуацию всех гражданских.

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