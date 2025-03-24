В понедельник, 24 марта, в Украине идет 1125-й день войны с Россией.
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Последние новости
9.20 В Великом Бурлуке Харьковской области после обстрела горел склад сельскохозяйственного предприятия, сообщает ГСЧС.
9.04 В Эр-Рияде начинается встреча российской и американской делегаций по Украине.
Как пишут российские СМИ, США и РФ начнут заседать в 10 часов по Москве (9 по Киеву).
Заявляется, что встреча будет проходить в закрытом режиме. Прессу попросили покинуть отель, где будут идти переговоры.
7.43 Последствия атаки "Шахедов" на Фастовский район Киевской области.
Пострадали строительная площадка и торговый центр, сообщает Нацполиция.
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