В понедельник, 24 марта, в Украине идет 1125-й день войны с Россией.

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Последние новости

9.20 В Великом Бурлуке Харьковской области после обстрела горел склад сельскохозяйственного предприятия, сообщает ГСЧС.



9.04 В Эр-Рияде начинается встреча российской и американской делегаций по Украине.

Как пишут российские СМИ, США и РФ начнут заседать в 10 часов по Москве (9 по Киеву).

Заявляется, что встреча будет проходить в закрытом режиме. Прессу попросили покинуть отель, где будут идти переговоры.

7.43 Последствия атаки "Шахедов" на Фастовский район Киевской области.

Пострадали строительная площадка и торговый центр, сообщает Нацполиция.