В Верховной Раде требуют убрать специального представителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа из команды, ведущей переговоры об урегулировании в Украине после нашумевшего интервью ведущему Такеру Карлсону.

Требование выдвинул в эфире "Радио Свобода" глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, Уиткофф может быть "посланником Путина".

"Это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь. О невежестве, о некомпетентности, о непрофессионализме? Речь идет о представителе президента, который должен профессионально разбираться в этом вопросе и знать какие-то базовые вещи, очевидные вещи. Он этого не знает. Он ретранслирует российскую пропаганду. И у меня вопрос: кто он? Он посланник Трампа или, может быть, посланник Путина? У меня нет ответа. Это просто позор и шок", - сказал Мережко.

По его словам, Трамп обязан дезавуировать заявления Уиткоффа, которые противоречат политике США.

"Мы не можем диктовать американским друзьям, кто может их представлять. Но этого человека нужно устранить", - добавил нардеп.

Напомним, в интервью Карлсону Уиткофф позитивно высказывался о Владимире Путине и допустил, что Украина может уступить территории России в результате переговоров и заключения мирной сделки. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Также в интервью Уиткофф высказался о предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, вступление Украины в НАТО уже практически снято с повестки дня, однако может обсуждаться вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье НАТО .