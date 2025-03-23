Ключевые слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое мы публиковали целиком, касались ядерной угрозы.

В беседе участник переговорного процесса с РФ заявлял о попытках втянуть США в Третью мировую войну.

"Мы не можем позволить этой стране (Украине - Ред.) втянуть нас в Третью мировую войну. И это не моя позиция. Это позиция президента Трампа", - заявил Уиткофф.

На самом деле, это ключевая позиция, которая определяет отношение США к войне в Украине в данный момент, и определяла отношение при экс-президенте США Джо Байдене. Просто при прошлом президенте Вашингтон не формулировал ее так откровенно, как сегодня это делает Стивен Уиткофф.

Мы уже писали о том, как Белый дом оказывал давление на Киев, чтоб дать российским войскам уйти с правого берега Днепра в ноябре 2022 года, так как опасались применения Россией ядерного оружия.

Сегодня же издание The Wall Street Journal опубликовало большую статью о том как с весны 2022 года советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан вел негласные переговоры с высшими российскими чиновниками - в том числе с советником Путина Юрием Ушаковым и тогдашним секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, с целью "удержать конфликт в рамках", чтобы "не дать пламени перекинуться на соседние страны и, главное, не допустить ядерного удара".

"Белый дом никогда не подтверждал факт этих встреч, но, по свидетельству источников, считал их необходимостью - на фоне недвусмысленных заявлений Москвы о "всех доступных средствах". США сознательно сохраняли эти каналы, несмотря на санкции и попытки международной изоляции Москвы. Они выбрали осторожность. Да, это ограничило маневры - в том числе и возможности Киева по стремительному освобождению территорий. Но позволило удержать хрупкий баланс - между решимостью и сдержанностью, между войной и войной, которую не пережить", - пишет The Wall Street Journal.

Таким образом российский арсенал ядерного оружия, даже без его использования на поле боя, является фактором, при помощи которого Москва управляет ходом войны в свою пользу, побуждая США воздействовать на украинские власти, чтобы "не дать втянуть Америку в Третью мировую".