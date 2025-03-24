Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, проходящие в Эр-Рияде.

Об этом верховный главнокомандующий сообщил в традиционном вечернем обращении.

"Недавно говорил с Рустемом Умеровым. Вчера прошла встреча с американской командой. Сегодня представители США говорили с командой войны – с представителями России. После этого – снова встреча украинской и американской команд. Ожидаю также и новый доклад", – сообщает президент.

Ранее Зеленский рассказал о ходе переговоров с США в Саудовской Аравии.

Война в Украине продолжается 1125-й день. Последние новости с главными событиями 24 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне ВСУ вернули село Надия в Луганской области. Общий объём освобожденных от российских войск территорий составляет три квадратных километра. Военный обозреватель сообщил об ухудшении ситуации в городе Торецк Донецкой области, окраины которого контролируют Силы обороны. Полностью потеряна шахта "Торецкая" вместе с терриконом, от шахты "Центральная" армия РФ пытается развивать продвижение на юг.

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