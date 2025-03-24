Владимир Зеленский считает, что в окружении президента США Дональда Трампа повторяют российскую пропаганду.

Об этом он заявил в интервью изданию Time и его журналисту Саймону Шустеру.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну и нужно что-то сделать, чтобы заставить их", - заявил президент.

По версии издания, заявления Трампа и главы Кремля Владимира Путина об окружении ВСУ в Курской области "для Зеленского выглядели как часть шаблона".

"По его словам, американские чиновники начали верить Путину на слово, даже когда их собственная разведка противоречила ему", - пишет американский журнал.

Напомним, ранее Зеленский уже говорил, что Трамп распространяет "российские нарративы", что в итоге закончилось скандалом в Белом доме.

Сегодня же глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко раскритиковал спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа за нашумевшее интервью, в котором тот позитивно высказывался о Путине и допустил, что Украина уступит России территории. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.