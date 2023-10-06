Владимир Зеленский считает, что утверждения о коррупции в Украине распространяет Россия, чтобы внести раскол среди стран Запада по поводу поддержки Киева.

Об этом президент сказал на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Испании.

"Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. Соединенные Штаты и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире", – заявил Зеленский.

По его словам, что за время войны "ни один доллар не был украден у наших партнеров". Хотя потом добавил, что бывают "разные люди и случаи".

Также Зеленский обвинил в распространении "российских нарративов" бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который высказался о несоответствии Украины критериям для членства в ЕС из-за коррупции.

Президент задал вопрос, почему Юнкер ни разу не посетил Украину за время войны.

"Это ему не интересно? Теперь он решил написать какие-то российские нарративы, потому что все забыли, кто он? Я думаю, что это глупо", – отметил Зеленский.

Напомним, ранее многие американские СМИ сообщали и официальные лица говорили, что Вашингтон беспокоит высокий уровень коррупции в Украине и борьба с ней является одним из условий продолжения западной помощи. Подробно об этой теме мы писали в отдельном большом материале.