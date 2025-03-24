В офисе Владимира Зеленского висит картина с горящими башнями Кремля и мавзолеем В. Ленина.

Фото интерьера опубликовал журнал Time, журналист которого Саймон Шустер взял у президента интервью.

По словам Шустера, картина висит в небольшой комнате, которая прилегает к кабинету Зеленского.

"Там одна кровать и набор картин, которые Зеленский выбрал сам. Одна из них, висящая над его кроватью, изображает российский военный корабль, идущий ко дну в Чёрном море. Другая показывает украинских солдат, воевавших недавно на территории России. Третья - любимая картина Зеленского - изображает Кремль, охваченный огнём", - написал Шустер.

"Каждая из них о победе", — заявил Зеленский в разговоре с журналистом.

На обложке апрельского номера, в котором выйдет интервью, помещен сам Зеленский, сидящий на столе в Офисе президента. Центральный материал выпуска с Зеленским редакция озаглавила его "Эндшпиль". В шахматах этот термин означает заключительную часть игры.

К слову, о Зеленском Саймон Шустер и Time пишут регулярно и по обложкам журнала можно проследить эволюцию оценок издания происходящего в Украине. В мае 2022 года Шустер опубликовал восторженный текст о лидерстве Зеленского.

В ноябре 2023 он написал статью о том, что далеко не все в окружении Зеленского уже верят в его обещания отвоевать украинские территории в границах 1991 года. Тогда эта статья вызвала огромный резонанс.

Обложки 2022 (вверху) и 2023 годов

А в нынешнем выпуске Time Шустер отмечает, что от этих целей вынужден отказаться уже и сам Зеленский, согласившийся с предложенным американцами полным прекращением огня по линии фронта, хотя это и противоречит ранее заявленной позиции президента Украины.

"Зеленский сказал Ермаку (во время переговоров в Саудовской Аравии - Ред.) согласиться на прекращение огня без предварительных условий. В некотором смысле это был еще одно большое отступление. Зеленский всю войну требовал гарантий безопасности от американцев и уступок от россиян. Теперь почти все его требования были отклонены", - пишет журнал.

Судя по тексту разговора с Зеленским, теперь он видит своей главной задачей убедить Догальда Трампа в том, что Владимир Путин "не такой сильный, как кажется", что ему нельзя верить и что в случае, если Москва получит слишком большие уступки, то президент США и его команда будут выглядеть слабыми.

Также в статье говорится, что спусковым крючком для скандала в Белом доме во время встречи с Трампом стала история с подарком от украинского президента.

Зеленский рассказал, что "все спланировал" и привез с собой чемпионский пояс Александра Усика (Усик позже заявил, что это не его пояс), а также папку фотографий украинских военнопленных со следами пыток. И то и другое он хотел подарить Трампу. Судя по статье, сначала Зеленский планировал подарить пояс и положил его рядом с собой, но когда начался брифинг, то вручил именно папку. Трамп открыл альбом и его лицо стало "свинцовым".

"Это тяжелый материал", - сказал президент США, листая фотографии.

"По словам некоторых официальных лиц США, эти фотографии стали точкой, когда встреча пошла не так. Если бы Зеленский предложил чемпионский пояс, этот жест мог бы разрядить обстановку. Фотографии произвели противоположный эффект. Казалось, они насторожили Трампа, как будто его обвиняли в страданиях тех солдат", - пишет Шустер.

Но Зеленский уверяет, что ни о чем не жалеет, так как пытался обратиться к Трампу как к человеку.

К слову, пояс Усика, который Зеленский не успел подарить Трампу, сейчас, как пишет Time, находится в частной столовой президента США вместе с другими сувенирами.

Как мы рассказывали, в интервью Time Зеленский обвинил команду Дональда Трампа в распространении российских нарративов.

Также мы сообщали о негативной реакции Дональда Трампа на его портрет художницы Сары Бордман, который повесили в капитолии штата Колорадо.