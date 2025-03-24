Президенту США Дональду Трампу категорически не понравился его портрет, который повесили в капитолии штата Колорадо.

Работу художницы Сары Бордман глава Белого дома раскритиковал в своих соцсетях.

"Никому не нравятся плохие фотографии или картины, изображающие их самих, но та, что в Колорадо, в капитолии штата, которую выставил губернатор вместе со всеми другими президентами, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел. Художница нарисовала и президента Обаму, но он выглядит замечательно, а мой [портрет], действительно, хуже всех. Должно быть, она утратила свой талант с возрастом. В любом случае, я бы предпочел не иметь изображения, чем иметь это, и многие люди из Колорадо звонили и писали жалобы. Они на самом деле злы из-за этого!" - написал Трамп.

Хозяин Белого дома призвал губернатора Колорадо Джареда Полиса убрать неудачное изображение из галереи президентов.

Сара Бордман - художница английского происхождения, живущая в городе Колорадо-Спрингс. Ранее она писала портрет Барака Обамы, а в 2019 году, когда Трамп впервые стал президентом США, изобразила и его. Полотно повесили в здании законодательного собрания штата Колорадо, и Бордман тогда говорила, что для нее важно, чтобы республиканец и демократ "выглядели аполитичными", потому что галерея президентов посвящена истории США, а не лично им.

Деньги на портрет Трампа собрал республиканец Кевин Грэнтем.

Напомним, в январе республиканцы в Конгрессе предложили разместить изображение Трампа на горе Рашмор рядом с четырьмя выдающимися президентами США: Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Авраамом Линкольном и Теодором Рузвельтом.

Также мы сообщали, что в 2023 году новый вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха выбросил из рабочего кабинета флаг ЕС и заменил портрет президента Зузаны Чапутовой изображением Че Гевары.