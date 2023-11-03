Новый вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха, получив доступ к кабинету, первым делом выбросил оттуда флаг ЕС и заменил портрет президента Зузаны Чапутовой изображением Че Гевары.

Он опубликовал ролик, как хозяйничает в кабинете, подписав его: "Осенняя уборка".

В ответ на действия парламентария словацкая партия "Христианско-демократический союз" уже инициировала его отставку.

"Партия решительно осуждает действия Любоша Блаха, снявшего флаг Евросоюза в своем кабинете и заменившего портрет президента страны на портрет Че Гевары", — заявила глава фракции политсилы Мартина Голечкова.

Она напомнила, что партия всегда боролась с коммунизмом и выступала за вступление в Евросоюз и международные структуры. Теперь во фракции начали сбор подписей среди депутатов за отставку Блаха.

Напомним, 25 октября президент Словакии Чапутова назначила новое правительство республики. Его возглавил лидер партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо.

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