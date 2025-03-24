Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации.
Документ опубликован на сайте Офиса президента.
"Назначить Калашника Николая Владимировича главой Киевской облгосадминистрации", - сказано в тексте указа.
Ранее эту должность занимал Руслан Кравченко, но его в декабре назначили главой Государственной налоговой службы.
Калашнику в мае исполнится 35 лет. Он окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности" с квалификацией магистра по менеджменту внешнеэкономической деятельности, а также Национальную академию государственного управления по специальности "Региональное управление", получив квалификацию магистра государственного управления.
Он работал на разных должностях в Дарницкой районной администрации Киева, вплоть до и.о. ее руководителя. В декабре его назначили заместителем главы областной администрации, а с января он стал исполняющим обязанности главы.
Как мы писали, в декабре Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных военных администраций – Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.