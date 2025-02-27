Генерал-майор Андрей Гнатов, который был командующим "Хортицы", назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Соответствующий указ подписал глава оборонного ведомства по согласованию с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил министр.

По его словам, на новой должности Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

"Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства", – написал глава Минобороны.

Также он отметил, что Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях – от командира бригады морской пехоты до Командующего объединенных сил ВСУ и войск оперативного командования "Восток".

Накануне Зеленский уволил бригадного генерала Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ на юго-восточном фронте.

Ранее президент отправил командующего Сухопутными войсками руководить группировкой "Хортица" на юге Донбасса.