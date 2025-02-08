Президент Владимир Зеленский назначил на пост посла Украины в Молдове кадрового дипломата Пауна Роговея.

Соответствующий указ №77/2025 появился на сайте президента Украины.

Исходя из указанного, Пауна Роговея Ауреловича назначено новым чрезвычайным и полномочным послом Украины в Молдове.

Как известно, ранее Роговей занимал должность посла по особым поручениям Министерства иностранных дел. В частности через него, по словам экс-главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина поддерживала контакт с непризнанным Приднестровьем исключительно в координации с Кишиневом.

Паун Роговей имеет 16-летний опыт работы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины. В Румынии он занимал должность второго и первого секретаря, а с 2000 по 2010 годы и с 2017 по 2020 годы — советника посольства, а с 2020 года — временный поверенный в делах Украины в Румынии.

Также известно, что в марте прошлого года послом в Молдову Зеленский отправил бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова.

Накануне Кабинет министров назначил на должность заместителя министра обороны Рустема Умерова генерала-лейтенанта Евгения Мойсюка.

При этом недавно Зеленский отправил командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого руководить войсками на южно-донбасском направлении.