Сделка США с Украиной о редкоземельных металлах согласована.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы заключили сделку о редкоземельных металлах. Скоро подпишем. Сейчас мы говорим о территории", – сказал глава Белого дома.

Также Трамп сообщил, что обсуждается вопрос "о владении электростанцией".

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Минфин США готовит 40-страничный проект договора о недрах с Украиной. По сведениям Гончаренко, "украинская сторона пока договора не видела и к разработке не привлечена".

Напомним, подписание рамочного соглашения было сорвано ссорой президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. После этого медиа написали, что американцы теперь будут настаивать на более жёсткой версии сделки.

Комментируя ситуацию с соглашением о полезных ископаемых между Украиной и США, Зеленский заявил, что сейчас есть рамочное соглашение, после которого следующим этапом станет разработка детального договора с конкретными цифрами и процентами, который затем будет подан на ратификацию в украинский парламент.