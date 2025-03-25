США и Россия опубликуют совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии сегодня утром.

Как сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, это произойдёт в 10 часов по Киеву.

По данным канала, заявление будет касаться прекращения огня в Черном море. Подробности пока неизвестны, однако "отчеты, предоставленные администрации Трампа технической группой США в Эр-Рияде, выглядят оптимистичными".

По словам одного из источников, украинские власти также были проинформированы о результатах американско-российских переговоров.

Также источник в Белом доме сообщил агентству Reuters, что на переговорах в Эр-Рияде "наблюдается прогресс", а в итоговом заявлении сегодня утром ожидается "позитивное объявление".

Российский источник подтвердил, что проект совместного заявления ещё вчера вечером был направлен в Москву и Вашингтон для одобрения.

Однако после публикаций пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков их опроверг, заявив, что содержание переговоров представителей США и РФ в Эр-Рияде не будет обнародовано, поскольку это были "технические консультации".

Между тем, как заявил российский переговорщик, сенатор Григорий Карасин, к переговорам об Украине при посредничестве США присоединятся международные сообщества, включая ООН, и отдельные страны.

По его словам, на вчерашних консультациях США и РФ в Эр-Рияде "удалось обсудить много проблем, был непростой, но полезный диалог".

"Видимо, участие ООН и отдельных стран (вероятно, Турции) необходимо для работы зернового коридора, который обсуждался в Саудовской Аравии в эти дни", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, накануне в Саудовской Аравии завершились переговоры между делегациями США и России. Они длились более 12 часов. Украинские издания писали, что представители Украины останутся в Эр-Рияде еще на день для встречи с американской делегацией.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что на переговорах США и РФ стороны обсудят вопросы перемирия вместе с перспективой долгосрочного мира. К тому же будет обсуждаться прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговля зерном и топливом.

Спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф сказал, что США ждут от переговоров "настоящего прогресса" по вопросу прекращения огня в Черном море.

В свою очередь Кремль подтвердил, что на переговорах в Саудовской Аравии будут обсуждать возобновление "зерновой сделки".