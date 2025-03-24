"Другие страны" препятствуют миру в Украине, но президент США Дональд Трамп все равно приблизил его.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Трамп – именно тот президент, который заставил обе стороны сесть за стол переговоров. Пока мы разговариваем, наши команды в Саудовской Аравии встречаются с россиянами и украинцами в надежде добиться результата. И вы, господин президент, сделали это, несмотря на препятствия со стороны других стран", – сказал Рубио.

Напомним, накануне в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. В Офисе президента сообщили, что Украина и США в ходе переговоров обсуждали кроме прочего прекращение ударов по портам.

Сегодня проходит встреча между представителями США и России. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц вчера сообщил, что стороны обсудят вопросы перемирия вместе с перспективой долгосрочного мира. К тому же будет обсуждаться прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговля зерном и топливом.

Спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф заявил, что США ждут от переговоров "настоящего прогресса" по вопросу прекращения огня в Черном море.

В свою очередь Кремль подтвердил, что на переговорах в Саудовской Аравии будет обсуждаться возобновление "зерновой сделки".