Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в манипуляциях после публикации заявления Кремля по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

В частности, под манипуляциями он понимает названное Россией условие начала перемирия на море - снятие санкций с российского сельскохозяйственного экспорта.

"Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (американцев - Ред.), и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта", - сказал Зеленский.

Ранее США заявили, что договорились с Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетике и в Черном море.

Зеленский сообщил, что заявление о прекращении огня на Черном море и ударов по энергетике вступает в силу сразу после объявления со стороны США.

Россия заявила, что согласна на морское перемирие только после снятия санкций с ее морской торговли и сельхозэкспорта.

Что означают заявления всех сторон после переговоров в Саудовской Аравии, мы анализировали в отдельном материале.