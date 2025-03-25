Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обсуждают с Россией статус украинских территорий без участия Киева.

"И для нас самое важное, что у президента Трампа достаточно сил, инструментов, санкций, различных инструментов, чтобы влиять на русских, на Путина, чтобы они закончили эту войну. Нас беспокоит вопрос, когда они обсуждают о нас что-то без нас. Мы говорим об этом партнерам. И мы видим, что они поднимают вопрос территорий. С нами никаких договоренностей по территориям не было", – сказал он.

Ранее о том, что на переговорах в Саудовской Аравии обсуждают территориальный вопрос, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы заключили сделку о редкоземельных металлах. Скоро подпишем. Сейчас мы говорим о территории", – сказал глава Белого дома.

А его спецпредставитель Стив Уиткофф высказывался о предоставлениях Украине гарантий безопасности по формуле территории в обмен на 5-ю статью.

Война в Украине идет 1126-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного паблика Deep State, армия РФ продвинулась около Каменки и Тополей на западном берегу Оскола к северу от Купянска в Харьковской области. Российские телеграм-каналы сообщили, что ВСУ вошли в село Демидовка Белгородской области РФ. Заявлялось, что в населенном пункте идут бои, армия РФ пытается вытеснить украинские войска.

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