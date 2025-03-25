Обнародованные заявления всех участников переговоров (Украины, США и России) оставляют двоякое впечатление.

С одной стороны, вроде как много о чем договорились (прекращение ударов по энергетике и на море). С другой стороны, начало реализации этих договоренностей сопряжено с большим количеством условий. Так, для старта моратория на удары по энергетике нужно разработать его механизм. А для начала перемирия на море нужно, чтоб США сняли часть санкции с РФ (по крайней мере, об этом заявляет Кремль).

Плюс есть еще позиции Москвы, что нужно проверять грузы судов, чтоб не допускать перевозки оружия, и позиция Киева, что российские военные корабли не могут заходить в западную часть Черного моря. Согласна ли с первым моментом Украина и со вторым - Россия, непонятно.

Но для РФ вся эта история может в любом случае иметь большой практический смысл, если американцы в обмен на прекращение огня на море действительно снимут санкции, о которых шла речь в заявлении Москвы.

Учитывая, что экспорт продовольствия это очень крупная статья доходов РФ, снятие с него ограничение серьезно укрепит российскую экономику и повысит ее устойчивость.

При этом, в украинские порты сейчас и так фактически без ограничений идет судоходство и боевые действия критически на нем не сказываются. Так что РФ, соглашаясь на "морское" прекращение огня, ничего не теряет, а, наоборот, может немало приобрести (Украина же получает прекращение обстрелов портов, если договоренности начнут действовать).

Однако, пока точно неизвестно, согласны ли США выполнить условие РФ по снятию санкций в том виде, в котором требует Москва.

С учетом всего сказанного выше сохраняется огромная неопределенность в том, приведут ли переговоры к какому-либо результату.

Впрочем, то, что РФ и США вчера вели переговоры на протяжении 12 часов дает основания предположить, что все ж таки обсуждается куда более широкий круг вопросов, чем просто перемирие на Черном море или же мораторий на удары по энергетике. Не исключено, что проговариваются и более широкие параметры мирного урегулирования и движение к прекращению огня, на которое уже согласилась Украина, а Россия выставила свои условия. Которые, возможно, и обсуждались на вчерашней встрече.

Ближайшим ключевым показателем того, есть ли перспективы скорого завершения войны, станет ситуация с реализацией договоренностей по прекращению ударов по энергетике и на море.

Если и то, и другое будет запущено, значит перспективы есть. Если сорвётся, значит есть риски, что процесс урегулирования будет в очередной раз утоплен в "согласовании технических вопросов" и во взаимных обвинениях.