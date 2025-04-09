Армия РФ начала новое наступление в Сумской и Харьковской областях.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью "Левому берегу".

Журналистка издания попросила его прокомментировать слова Владимира Зеленского о том, что Россия готовится к новому наступлению на указанных территориях. Как ответил Сырский, наступление уже происходит в этой части фронта.

"Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Потому что уже несколько дней, почти неделю, мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника по всем основным направлениям", - заявил главком.

Он добавил, что в данный момент РФ стремится создать в Харьковской, Сумской, а также Черниговской областях "буферную зону".

Напомним, на прошлой неделе заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что РФ готовит наступление на нескольких направлениях, желая в 2025 году нарастить группировку в Украине на 150 тысяч человек.

Подробнее о возможном развитии ситуации на фронте мы писали в отдельном материале.