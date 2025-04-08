Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что ВСУ воюют на территории Белгородской области.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

По словам главы государства, главной целью операции ВСУ является, "как и раньше, максимально защитить нашу землю" в Сумской и Харьковской областях от РФ.

"Фронт. Наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо: война должна возвращаться туда, откуда она пришла", - сказал Зеленский.

Напомним, атака ВСУ на Белгородскую область со стороны Сумской началась в середине марта. Бои с тех пор не вышли за пределы приграничной территорий и сосредоточены вокруг сел Демидовка и Поповка. ВСУ зашли туда, однако вчера российские телеграм-каналы писали, что армия РФ отбила Демидовку. Украина этого не подтверждала.

При этом ВСУ продолжают сохранять присутствие у обеих деревень и контролируют Поповку, пишут российские каналы. Они регулярно выкладывают видео ударов по украинской технике в этом районе, а также по сопредельному приграничью Сумской области.

Украинский ресурс Deep State тоже не фиксирует боев дальше указанного приграничного района. То есть пока продвижение ВСУ в Белгородской области носит ограниченный характер и его нельзя сравнивать с прошлогодним прорывом в Курскую область.

Напомним, на прошлой неделе командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи подтвердил, что ВСУ вошли в Белгородскую область России.

В феврале бывший советник экс-главкома, генерал-майор Виктор Назаров заявлял, что Валерий Залужный ещё в 2022 году предлагал вторгнуться в РФ и окружить Белгород.