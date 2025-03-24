Украинские войска вошли в село Демидовка, расположенной в Белгородской области РФ у границы с Сумской областью.

Об этом пишут российские военные телеграм-каналы.

Они также публикуют видео, как утверждается, с нанесением ударов россиянами по украинским военным в этом населении пункте.

Каналы заявляют, что в селе сейчас идут бои и армия РФ пытается вытеснить оттуда ВСУ.

Также российские паблики пишут, что украинские войска атаковали село Поповка в Белгородской области. Они сообщают о боях близ окраин населённого пункта.

Минобороны РФ сегодня заявило, что атаки ВСУ отбиты.

Напомним, об атаках украинских войск в Белгородской области в России заявляют уже почти неделю. Однако Украина официально этой информации не подтверждала.

В то же время источник, близкий к ВСУ, подтвердил немецкому таблоиду Bild наступательные действия в Белгородской области и сказал, что их целью является создание буферной зоны на российской территории с целью не допустить запланированное РФ наступление на Сумскую область.

Между тем сегодня Сумы оказались под ракетным ударом, вследствие которого ранены десятки гражданских лиц.