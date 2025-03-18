Министерство обороны РФ впервые официально подтвердило атаку ВСУ на Белгородскую область.

Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале ведомства.

В нем говорится, что атака предпринята для создания "негативного фона вокруг переговоров президентов РФ и США".

Минобороны утверждает, что всего было предпринято пять атак, "все они отражены, пересечения границы России не допущено".

Украина на данный момент боевые действия ВСУ в Белгородской области не подтверждала.

Ранее мы приводили заявления СМИ и украинского СНБО о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область.

Война в Украине идет 1119-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные пишут, что россияне попытаются в Сумской области перекрыть трассу на Суджу, чтоб отрезать пути отступления ВСУ из плацдарма в районе Гоголевки. В Минобороны Украины опровергли окружение ВСУ в Курской области. Активизировался фронт к западу от Орехово Запорожской области и к востоку от бывшего Каховского водохранилища.

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