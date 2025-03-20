Срочная эвакуация граждансокого населения была объявлена в посёлке Краснополье на Сумщине.

Соответствующее объявление Сумской РВА передают местные СМИ и телеграм-каналы.

Краснополье расположено около границы с Белгородской областью РФ, которую в последние дни атакуют украинские войска. Россияне наносят удары по тыловым объектам ВСУ в Сумской области Украины.

Население Краснополья оценивается в 7,5 тысяч человек. Жителей будут вывозить 21 марта на специальных автобусах рейсами в 06:00 и 07:00 утра.

Ранее российские власти призвали жителей Белгородской области эвакуироваться.

Война в Украине продолжается 1121-й день. Последние новости с главными событиями 20 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские паблики пишут, что ВСУ продолжают наносить удары по территории РФ из взятых накануне приграничных лесополос. Трамп созвонился с Зеленским и заявил, что у них был "очень хороший разговор". Президент Украины согласился на взаимное "прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре".

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