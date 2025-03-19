Российские военные телеграм-каналы сообщают о сбитии истребителя F-16 над Сумской областью.

Заявляется, что его подбила система С-400, а навёл на цель самолет Су-35.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что поражение самолёта - это фейк.

"Если фейк", - прокомментировала нардеп Марьяна Безуглая, дав понять, что сбитие самолёта может быть правдой.

Отметим, что вчера украинские паблики показывали кадры пролета F-16 над Сумщиной. Игнат подтвердил, что эти самолёты там работают в последние дни.

Ранее Игнат говорил, что Украина получила "не совсем новые модели" американских истребителей F-16, и они не могут полноценно противостоять российским Су-35.

А Марьяна Безуглая на днях заявила, что около половины украинских самолетов и вертолетов сбивают ВСУ своими системами ПВО.

Война в Украине идет 1120-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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