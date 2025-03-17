Около половины украинских самолетов и вертолетов сбивают Вооруженные силы страны системами ПВО.

Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала посмертное присвоение звания Героя Украины пилоту Алексею Месю, который одним из первых освоил управление американскими истребителями F-16, "но был сбит собственной ПВО".

По словам нардепа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 8 сентября прошлого года обещал обнародовать результаты расследования этого инцидента "в ближайшее время" и заявлял, что их не собираются "скрывать". Однако до сих пор ничего не было обнародовано.

Безуглая отметила, что из-за перевода экс-главы Генштаба Анатолия Баргилевича в Генеральную инспекцию "теперь мы не только не услышим ответов на эту трагедию, но и на многочисленные смерти во время скопления людей, нецелевого использования средств Генштабом, который до этого возглавлял Баргилевич и т.д.".

О гибели Меся 26 августа сообщил в соцсети мэр Луцка Игорь Полищук, однако потом удалил свой пост. Но затем эта информация подтвердилась.

Западные СМИ поначалу писали, что Украина потеряла первый F-16 из-за ошибки пилота. Затем они сообщили, что истребитель летом сбила ЗРК Patriot, с которой США убрали систему распознавания "свой - чужой".