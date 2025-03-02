Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая подтвердила ракетный удар РФ по полигону "Новомосковский" в Днепропетровской области и гибель служащих ВСУ на построении.

Заявление об этом опубликовано в телеграм-канале нардепа.

"Очередная гибель военнослужащих из-за прилёта во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остаётся на должности. Чего вы ожидали? Пока совки у власти в ВСУ, люди будут гибнуть из-за их тупости и неспособности приспособиться к новым реалиям", – заявила она.

Напомним, вчера россияне сообщали об ударе "Искандером-К" по району Новомосковска. Сегодня это подтвердили украинские паблики. Заявлялось о гибели пятидесяти военных.

Официальных комментариев до сих пор нет.

Напомним, ранее Безуглая обвинила Воздушные силы в том, что там лгут о количестве сбитых ракет и падении обломков в Киеве.

"Когда Воздушные силы в очередной раз врут об "обломках" и идут на поводу у Сырского, сокращая ПВО. Этой ложью они ещ` больше искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же всё "сбиваем", – было сказано в сообщении.

Также депутат заявляла о сдаче без боя новых фортификаций ВСУ под Покровском.