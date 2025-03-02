Несколько десятков военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли в Днепропетровской области из-за удара российской ракеты "Искандер" .

Об этом пишут телеграм-каналы.

Вчера видео удара, где видны многочисленные взрывы кассетной боеголовки, опубликовало минобороны РФ. Как заявлялось, это было попадание по местам скопления личного состава украинской армии – месту дислокации 157-й ОМБр ВСУ на полигоне "Новомосковский" у села Черкасское Днепропетровской области.

При этом один из военных пабликов, поддерживающих ВСУ, вчера вечером сообщил, что "произошла большая трагедия, о которой все молчат".

"Без комментариев, вечная парням память", – говорится в сообщении.

Сегодня об ударе по полигону написал экс-нардеп Украины Игорь Мосийчук.

"Вчера, 01.03.2025 года, на одном из полигонов Днепропетровщины по вине конкретных офицеров случилась трагедия! Во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета "Искандер", в результате чего погибли и были ранены большое количество наших украинских воинов", – написал Мосийчук.

Также в украинских пабликах публикуют сообщение военного батальона "Айдар" Станислава Бунятова, который где-то в комментариях заявил, что погибли 50 украинских военных.

Киев официально этого не комментировал, по официальным каналам о ракетном ударе по Днепропетровской области вчера не сообщалось. Хотя в течение дня Воздушные силы ВСУ несколько раз объявляли ракетную угрозу для Днепропетровщины.

При этом паблики Новомосковска (рядом с которым был предполагаемый удар) сегодня публикуют заявление городской больницы, где говорится, что медучреждение "в связи с последними событиями" в помощи не нуждается и обеспечено всеми медикаментами.

Ранее в Минобороны опровергли, что во время удара по Полтаве в Институте связи было построение.

Напомним, в СБУ заявили, что при ударе по построению 128-й бригады погибли не 19, а больше 30 военных.