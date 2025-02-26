Вчерашняя бомбардировка Константиновки Донецкой области была заснята правоохранителями и очевидцами.

Кадры спасательной операции публикует Национальная полиция Украины.

Судя по подборке первых минут после российской атаки большое число пострадавших среди горожан было обусловлено тем, что удар наносился днём, когда многие мирные жители находились на улице.

Судя по характеру ранений, помимо разрушения зданий, смертельную угрозу несли разлетающиеся после разрыва боеприпасов осколки.

Участники спасательной операции ориентировались по данным GPS, выезжая на места падения авиабомб в черте жилой застройки.

Под удар попали магазин, автобус социального транспорта, частный автомобиль, многоэтажный жилой дом (местная жительница сообщила, что слышала оттуда крики).

"Удар и столб чёрного дыма. Мы присели", – рассказывает женщина.

Несколько пострадавших подразделения полиции госпитализировали с улицы. Молодой человек, транспортируемый в полубессознательном состоянии получил травму руки.

Пожилого мужчину вытащили из-под завалов частного дома, где от взрыва частично обрушилась крыша и вылетели окна.

Как сообщается, в результате российских бомбордировок погибли пять мирных жителей, ещё 11 человек получили ранения различной тяжести.

В ходе спасательной операции правоохранители призвали местных жителей проследовать в укрытие из-за угрозы нового удара по городу.

Ранее мэр Покровска обратился к Зеленскому с просьбой от местных жителей добиться прекращения огня.

Как мы сообщали, в Донецкой области начались бои за трассу из Покровска в Константиновку.