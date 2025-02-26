"Дайте людям пожить". Городской голова Покровска обратился к Зеленскому на русском языке. Видео
Мэр Покровска Руслан Требушкин записал обращение на русском языке к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его заключить мир.
По словам Руслана Требушкина, часть местных жителей до сих пор остается в Покровске и Мирнограде, несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения.
"Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: "Мира, мира, мира", но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны", – сказал он.
При этом, по его словам, на самом деле люди хотят мира.
"Люди не хотят воевать, они устали", – сказал Требушкин.
"Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить", – добавил он.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не согласилась на мирные переговоры.
Ранее Зеленский сказал, что хочет вести переговоры "на своем столе" с участием Европы, а не только США и РФ.
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