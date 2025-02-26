Мэр Покровска Руслан Требушкин записал обращение на русском языке к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его заключить мир.

По словам Руслана Требушкина, часть местных жителей до сих пор остается в Покровске и Мирнограде, несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения.

"Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: "Мира, мира, мира", но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны", – сказал он.

При этом, по его словам, на самом деле люди хотят мира.

"Люди не хотят воевать, они устали", – сказал Требушкин.

"Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить", – добавил он.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не согласилась на мирные переговоры.

Ранее Зеленский сказал, что хочет вести переговоры "на своем столе" с участием Европы, а не только США и РФ.

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