США не поддержали заявление Всемирной торговой организации (ВТО), в котором осуждается российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, в тексте "осуждается агрессия России в Украине".

"США впервые не поддержали заявление, которое ежегодно выходит с февраля 2022 года... Это очередное указание на более близкие связи с Россией", - считает агентство.

При этом с заявлением согласились более 40 членов ВТО, среди которых страны Евросоюза, Канада, Австралия и Великобритания.

Ранее США блокировали подобные заявления в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и "Большой семерке", заявляя, что не хотят из-за подобных документов сорвать переговоры с РФ о мирном урегулировании конфликта в Украине.

Напомним, к годовщине вторжения РФ резолюция Совета Безопасности ООН была принята в нейтральном виде, без осуждения действий Москвы. Сразу десять стран проголосовали за такой вариант (США, КНР, РФ, Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея, Пакистан, Панама и Сомали) и пять воздержались (Великобритания, Франция, Греция, Словения и Дания).