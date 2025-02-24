США могут вместе с Россией и Китаем выступить в Совете Безопасности ООН против заявлений в поддержку Украины.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон отклонил европейско-украинскую версию резолюции Генеральной Ассамблеи к третьей годовщине вторжения и предложил свою, в которой "действия Украины приравниваются к действиям России". Также в ней говорится о трагической утрате "жизней в российско-украинском конфликте".

"Эта [американская] формулировка, очевидно, неприемлема для нас. Все это связано между собой и является частью более широкого изменения позиции США", - сказал газете источник.

Общавшиеся с изданием чиновники считают, что "противостояние может дойти до Совета Безопасности ООН и США, возможно, выступят на стороне России и Китая против демонстрации поддержки Киева со стороны Западной Европы".

Напомним, на прошлой неделе США также переписали заявление G7, убрав оттуда все "проукраинские" заявления и осуждения РФ. СМИ писали, что это делается, чтобы не сорвать переговорный процесс.

Также пресса сообщала, что США намерены внести в ООН резолюцию об Украине, наметив в документе "путь к миру".