США склоняет союзников к блокированию украинского текста резолюции ООН.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа призвала всех членов ООН поддержать американский текст, "наметив в нем путь к миру".

Собеседники издания "были ошеломлены настойчивостью США" и нежеланием осудить Россию.

По данным СМИ, в американском проекте не приводятся ссылки на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые содержались в предыдущих резолюциях ООН, которые поддерживали Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что в предложенном США тексте выражается скорбь по поводу "трагической гибели людей в ходе конфликта между Россией и Украиной" и "призыв к скорейшему прекращению конфликта, а также к установлению прочного мира".

Ожидается, что на следующей неделе генассамблея ООН проголосует по резолюциям, касающимся Украины, по случаю третьей годовщины начала полномасштабной войны 24 февраля.

Напомним, Дональд Трамп на церемонии приведения к присяге своего нового министра торговли назвал дату новых переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии.