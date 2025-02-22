США намерены внести в ООН резолюцию по Украине, наметив в документе "путь к миру".

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает AFP.

По его словам, к резолюции призывают государства-члены ООН.

"Соединенные Штаты предложили простую, историческую резолюцию в ООН, которую мы призываем все государства-члены поддержать, чтобы наметить путь к миру", - озвучил Рубио.

Он не стал подробно комментировать содержание резолюции, однако по данным Reuters, документ будет состоят из трех абзацев. В них выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе "российско-украинского конфликта" и подтверждается, что "главная цель ООН заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров".

К тому же, в этом году Вашингтон, вопреки традиции, отказался стать одним из соавторов проекта резолюции, которая поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает Россию.

Напомним, президент США Дональд Трамп на церемонии приведения к присяге своего нового министра торговли назвал дату новых переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии.

При этом Трамп заявил, что хотел бы провести мирные переговоры об Украине без Зеленского.