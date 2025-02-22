Евросоюз на днях объявит о расширении военной помощи Украине.

Об этом сообщает издание Вaltimore Сhronicle со ссылкой на чиновников из Брюсселя.



Инициатива будет представлена 24 февраля – на третью годовщину вторжения России в Украину. В рамках этого ожидается выделение финансирования на 20 миллиардов евро.

"Новый проект предусматривает дополнительные поставки артиллерийских снарядов, систем ПВО, а также оснащение и обучение целых бригад ВСУ", – говорится в статье.



Ожидается, что в этот же день будет принят 16-й пакет санкций против России.

Ограничения будут включать эмбарго на российский алюминий, запрет на операции с 11-ю портами и аэропортами РФ в рамках обхода ограничения цены на нефть, отключение 13-ти банков РФ от международной платёжной системы SWIFT, приостановка лицензий на вещание в ЕС для восьми российских СМИ.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже заявил, что в понедельник, 24 февраля, не поддержит продление антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что Евросоюз хочет выделить 20 млрд евро в помощь Украине, но Будапешт выступает против.

Напомним, Сийярто заявил, что Брюссель готов "изнасиловать" законы ЕС, чтобы обойти вето Венгрии и продлить санкции против России.