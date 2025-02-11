Евросоюз сократит международную помощь.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

По информации агентства, эта помощь будет более тесно согласовываться с интересами внешней политики Евросоюза.

В проекте говорится, что "общий котел" Евросоюза перегружен, учитывая спектр требований – от зеленого перехода до обороны. В ближайшие недели Еврокомиссия также изложит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета с 2028 по 2034 годы.

Как мы писали, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал обязательно ввести пошлины для товаров из Евросоюза. В Европе уже пригрозили жестким ответом.

В свою очередь президент Франции Макрон призвал Трампа решить проблему Украины, а не угрожать Европе пошлинами.

Напомним, ранее Трамп остановил на 90 дней помощь всем странам для оценки соответствия национальным интересам США.

После этого США остановили помощь Украине, включая военную.

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