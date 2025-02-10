Президент США Дональд Трамп опубликовал ссылку на новость о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что Европа "встанет у ног хозяина".

Пост появился на странице главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

Словами о ногах хозяина Путин прокомментировал угрозы президента США ввести пошлины в отношении ЕС 2 февраля, во время интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент РФ тогда похвалил Трампа и заявил, что вторая администрация республиканца "восстановит порядок" в Европе.

"Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он довольно быстро наведет там порядок. И все они, вы увидите — это произойдет быстро, скоро — все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостами. Все станет на свои места", - говорил Путин.

Напомним, Трамп пообещал, что его администрация обязательно введет пошлины в отношении продукции Евросоюза.

На это отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он считает, что главе Белого дома следует прилагать усилия для остановки войны в Украине, а не угрожать Европе введением пошлин.