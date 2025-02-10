Появилось видео заявления президента США Дональда Трампа, в котором он, как сообщается, подтвердил переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

Сначала на опубликованных кадрах журналист делает замечание, что неоднозначные ответы Трампа могут заставить людей предположить, что он регулярно разговаривает с Путиным.

На это Трамп ответил, что "они могут предположить, в этом есть смысл".

"Я не хочу говорить об этом и, если мы и говорим, я не хочу рассказывать вам об этих разговорах слишком рано", - заявил президент Соединенных Штатов.

Также он добавил, что "мы имеем прогресс" и "говорим с обеими сторонами".

"Мы хотим остановить войну и я хочу остановить войну, я ненавижу войну", - сказал Трамп.

Позже на вопрос о возможности встречи с Путиным, он заявил, что "может представить себе встречу с ним в правильное, подходящее время".

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп уже поговорил с Путиным. На вопрос журналистов, разговаривал ли он с российским президентом после или до инаугурации, Трамп ответил: "У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю, что у нас будет еще много разговоров. Мы должны положить конец этой войне".

Однако, несмотря на это, лидер США отказался сообщать детали разговора.

"Я верю, что мы добиваемся прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", - подытожил Дональд Трамп.

Напомним, издание New York Post также писало о том, что Трамп заявил о разговоре с Путиным и обсудил с ним прекращение войны в Украине.

Накануне в сети распространилось фейковое видео, на котором президент США якобы подтверждает свой разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ролике Трамп грозил "включить российские территории в украинскую конституцию", если РФ не согласится на "честную сделку".