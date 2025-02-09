Президент США Дональд Трамп заявил, что уже поговорил с Владимиром Путиным и обсудил с ним прекращение войны в Украине.

Об этом он рассказал изданию New York Post на борту самолета Air Force One.

Судя по комментарию Трампа Путин дал понять, что хочет завершения войны.

"Президент Трамп заявил, что провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, и обсудил с ним прекращение войны в Украине. Трамп сказал, что российский президент хочет, чтобы люди перестали гибнуть", - пишет издание.

Трамп добавил, что у него уже есть четкий план, который поможет это сделать.

"В Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной", - заявил Трамп и призвал советника по нацбезопасности Майка Уолтца сосредоточиться на урегулировании конфликта.

"Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться", - заявил Трамп обращаясь к нему.

На вопрос сколько раз Трамп и Путин общались, президент США сказал: "я лучше промолчу".

Он также заявил, что хочет заключить с президентом Владимиром Зеленским сделку на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным минералам и газу в Украине - в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании.

Издание также пишет, что на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Вэнс встретится с Зеленским, где обсудит с ним завершение войны в Украине.

Напомним, Зеленский ранее неоднократно призывал Трампа сначала поговорить с ним для выработки единой позиции по мирному урегулированию в Украине и лишь затем провести переговоры с Путиным.