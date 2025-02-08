Лидеры ультраправых партий Евросоюза собрались в Мадриде и призвали к новой "реконкисте" (в средние века так назвали отвоевание у мусульман частей Испании).

Об этом сообщает информагентство Reuters.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и глава нидерландской партии "Партии свободы" Герт Вилдерс, экс-премьер Чехии Андрей Бабиш и местные ультраправые.

Собравшиеся провели митинг в Мадриде.

"Торнадо Трампа изменил мир всего за несколько недель... Вчера мы были еретиками, а сегодня мы – мейнстрим", – заявил на митинге Орбан.

Комментируя слёт в Испании на своей странице в соцсети, глава венгерского правительства упомянул и Украину.

"Из-за Брюсселя европейская экономика медленно тонет. Из-за Брюсселя наши деньги отправляются в Украину – на безнадежную войну. Из-за Брюсселя Европу заполонили мигранты", – написал Орбан в Х.

Правящая Социалистическая партия Испании заявила, что осуждает мадридский "шабаш ультрас".

Напомним, в ФРГ резко вырос рейтинг ультраправой "Альтернативы для Германии", а правящей партии Олафа Шольца доверяют все меньше.

Также мы сообщали, что после отставки канцлера новым главой правительства Австрии может стать ультраправый лидер.