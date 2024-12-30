Россия не будет принимать участие в организованных Украиной "саммитах мира".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российскому ТАСС.

"Хотят пригласить на него Россию, как мы понимаем, чтобы предъявить нам некий ультиматум. Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в "саммите мира", даже если получим приглашение", - сказал российский министр.

Лавров считает, что Киев не отказался от цели вытеснения российских войск на границы 1991 года.

Ранее о возможности проведения нового "саммита мира" заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий. По его словам, Украина сейчас находится в сильной переговорной позиции и все подготовила к проведению второго "саммита мира".

Напомним, Владимир Зеленский говорил, что пригласит Россию на саммит, но Москва участвовать в нем отказалась.

Война в Украине идет 1041-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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