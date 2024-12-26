Франция по закрытым каналам несколько раз обращалась к Москве и предлагала помочь установить диалог по поводу Украины, причем без участия Киева.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю. Вот, например, не буду вдаваться в детали, чтобы никого не подвести, но несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет, о том, что "ни слова об Украине без Украины", - сказал министр.

Он также сообщил, что Москва не отказывается от контактов, готова "послушать".

"Но параллельно с этим Франция выступает главным инициатором направления так называемых миротворческих войск в Украину, готовит на своей территории боевые подразделения вооруженных сил Украины, напрямую заявляет о том, что нужно продолжать долбить Россию и добиться того, чтобы Украина подготовилась к переговорам с более сильных позиций. Понимаете, такое как бы двусмысленное поведение, оно не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег", - отметил Лавров.

Париж и Киев этих заявлений не подтверждали. Хотя ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал своего общения с Владимиром Путиным.

Напомним, в ноябре в Кремль звонил канцлер Германии Олаф Шольц. Его за это раскритиковал Владимир Зеленский.